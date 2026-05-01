Il caso di Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione con nuove dichiarazioni provenienti dal Generale Luciano Garofano, che per anni ha seguito le indagini. In un’intervista rilasciata a Il Mattino, il militare ha spiegato le ragioni per cui, secondo lui, l’indagato non può essere l’autore dell’omicidio. Le sue parole si concentrano su elementi investigativi e prove scientifiche che contraddicono la posizione dell’accusato.

Il caso Garlasco torna a dividere l'Italia tra vecchi sospetti e nuove verità scientifiche. Ai microfoni de Il Mattino, parla il Generale Luciano Garofano, l'uomo che per anni ha guidato i RIS di Parma e che ha scandagliato ogni granello di polvere della villetta dei Poggi. Tra i dubbi sulla nuova pista che punta ad Andrea Sempio e la difesa della sentenza che ha condannato Alberto Stasi, l'alto ufficiale in congedo analizza le "ombre" di un delitto che dopo 19 anni non smette di far discutere.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, il generale Garofano: «Ecco perché Sempio non può aver commesso l'omicidio»

Rissa sfiorata a Quarto Grado: il generale Garofano si alza minaccioso contro l’avvocato Gallo

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Corriere della Sera. . Le carte del delitto di Garlasco parlano. E spesso dicono molto di più di quanto l’asettico linguaggio giudiziario possa far comprendere. Il quadro completo delle accuse dei pm di Pavia contro Andrea Sempio si avrà solo tra qualche giorn - facebook.com facebook

Le indagini sul delitto di #Garlasco. Per la Procura #Sempio uccise da solo Chiara #Poggi per un rifiuto sessuale. Movente assurdo, lui non frequentava la vittima, ribattono i legali della difesa. Simona Decina #GR1 x.com