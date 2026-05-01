Galatasaray allenamento da brividi | i tifosi lo trasformano in una bolgia

A Istanbul, il Galatasaray ha svolto una sessione di allenamento che si è trasformata in un vero e proprio spettacolo, con migliaia di tifosi presenti sugli spalti. Durante l’allenamento, sono stati accesi numerosi fumogeni, creando un’atmosfera simile a quella delle grandi sfide europee. La presenza massiccia dei supporter ha reso la seduta particolarmente carica di energia.

A Istanbul, il Galatasaray ha trasformato la seduta di rifinitura in un evento spettacolare con migliaia di tifosi che hanno riempito gli spalti e acceso fumogeni come nelle grandi notti europee. Dopo la vittoria con il Fenerbahce, mancano solo tre punti per festeggiare il titolo, così i tifosi si sono presentati in massa per incitare la squadra che sabato affronterà il Samsuspor: in caso di vittoria il Galatasaray sarà campione di Turchia per la 26esima volta (Instagram@galatasaray).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Galatasaray, allenamento da brividi: i tifosi lo trasformano in una bolgia Notizie correlate Osimhen in lacrime prima di Galatasaray-Atletico: i tifosi gli dedicano una coreografia da brividiLa bellissima coreografia dei tifosi del Galatasaray ha fatto emozionare Osimhen prima della sfida di Champions contro l'Atletico Madrid. Milanello è una bolgia, Allegri si prepara al Napoli così: il video dell'allenamentoCirca quattromila tifosi rossoneri si sono recati al centro sportivo di Milanello a due giorni dalla partita per assistere all'allenamento del Milan. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Galatasaray, Osimhen tira frecciata al Fenerbahce: Abbiamo faticato di più in allenamento; No, non è una partita. Galatasaray, Osimhen tira frecciata al Fenerbahce: Abbiamo faticato di più in allenamentoOsimhen provoca il Fenerbahce dopo il derby vinto dal Galatasaray e lancia una frase destinata a far discutere tutto il calcio turco. derbyderbyderby.it Galatasaray, coreografia da brividi per Osimhen e la madre: l'ex Napoli scoppia in lacrimeSiamo una famiglia e la famiglia è tutto. È stato questo lo striscione unico che ha accompagnato una coreografia speciale da parte dei tifosi del Galatasaray in onore della mamma di Victor Osimhen, ... tuttomercatoweb.com LANG IN CALO, GALATASARAY ALLA FINESTRA: SCENARI APERTI SUL FUTURO Il mercato si alimenta di prestazioni, percezioni e momenti. E quello di Noa Lang sembra essere entrato in una fase di riflessione. A Radio Napoli Centrale, durante Un Calci - facebook.com facebook Noa Lang, Galatasaray'da gösterdigi performansin klibini paylasti. x.com