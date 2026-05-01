Galatasaray allenamento da brividi | i tifosi lo trasformano in una bolgia

Da gazzetta.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Istanbul, il Galatasaray ha svolto una sessione di allenamento che si è trasformata in un vero e proprio spettacolo, con migliaia di tifosi presenti sugli spalti. Durante l’allenamento, sono stati accesi numerosi fumogeni, creando un’atmosfera simile a quella delle grandi sfide europee. La presenza massiccia dei supporter ha reso la seduta particolarmente carica di energia.

A Istanbul, il Galatasaray ha trasformato la seduta di rifinitura in un evento spettacolare con migliaia di tifosi che hanno riempito gli spalti e acceso fumogeni come nelle grandi notti europee. Dopo la vittoria con il Fenerbahce, mancano solo tre punti per festeggiare il titolo, così i tifosi si sono presentati in massa per incitare la squadra che sabato affronterà il Samsuspor: in caso di vittoria il Galatasaray sarà campione di Turchia per la 26esima volta (Instagram@galatasaray).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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