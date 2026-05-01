Galasso rilancia la sfida | Nargi non è indipendente segue linee dettate
Dopo aver ottenuto un buon risultato nelle ultime elezioni regionali, Maria Sabina Galasso si presenta di nuovo alle elezioni comunali di Avellino. La candidata si schiera con la lista “Liberi e Forti” a sostegno del candidato sindaco Gianluca Festa. Nel suo intervento, Galasso ha accusato un’avversaria di non essere indipendente, affermando che segue linee dettate da altri. La corsa elettorale è ora in pieno svolgimento.
Dopo il buon risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali, Maria Sabina Galasso torna in campo con determinazione, candidandosi al Consiglio comunale di Avellino nella lista “Liberi e Forti”, a sostegno di Gianluca Festa. Docente e da sempre attiva sul territorio, Galasso affronta la sua.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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