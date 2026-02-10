Il Milan sta cercando un nuovo attaccante e tra i nomi in circolazione ci sono Vlahovic, Kean e Gabriel Jesus. La società valuta le opzioni, ma bisogna fare attenzione ai costi, che potrebbero essere più alti rispetto ad altri nomi come Mateta. La scelta del bomber resta una delle priorità per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.

Dopo il mancato arrivo di Mateta a gennaio, si continua a parlare del possibile investimento in attacco del Milan in estate. Tanti i nomi, ma i più gettonati al momento sembrerebbero essere tre: Vlahovic, Gabriel Jesus e Kean. Sorgono però dei dubbi, soprattutto a livello economico. Ecco quanto costerebbero al Milan i tre attaccanti. Come riportato da Calcio e Finanza lo stipendio di Gabriel Jesus all'Arsenal è di circa 8,9 milioni netti a stagione. Il costo? Difficile da capire, visto che il brasiliano, tornato dall'infortunio, è tra i titolari dell'Arsenal di Arteta. Il cartellino potrebbe quindi lievitare da qui a fine stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vlahovic, Gabriel Jesus o Kean? Il Milan cerca il bomber. Occhio però ai costi: rispetto a Mateta …

Il Milan cambia volto in attacco e punta forte su Kean o Gabriel Jesus per sostituire Mateta.

Il Milan si muove sul mercato e punta a rafforzare l’attacco.

Argomenti discussi: Attacco Milan: le novità su Kean, Vlahovic e Gabriel Jesus; Milan, ossessione centravanti: Vlahovic o Kean, Allegri punta l'usato sicuro. Il nome a sorpresa e chi parte; Milan, casting aperto per l'attacco: occhi su Kean, Vlahovic e Gabriel Jesus; Il Milan e l'idee per l'attacco: Kean e Vlahovic in pole, e spunta...

