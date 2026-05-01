Frosinone rivoluzione del trasporto pubblico | la Giunta approva il piano di riorganizzazione

Il 23 aprile 2026, la Giunta comunale di Frosinone si è riunita sotto la guida del sindaco Riccardo Mastrangeli e ha approvato un nuovo piano di riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale. L'obiettivo è modificare il sistema di mobilità urbana, introducendo cambiamenti che riguardano la gestione e l'organizzazione dei servizi di trasporto nella città. La decisione avviene in un momento di rinnovamento delle politiche di mobilità cittadina.

La Giunta comunale di Frosinone, riunitasi il 23 aprile 2026 sotto la presidenza del sindaco Riccardo Mastrangeli, ha approvato il piano di riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL), dando il via a un importante processo di innovazione del sistema di mobilità urbana.Il progetto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Marche, la Giunta approva Piano regionale del TurismoLa giunta regionale delle Marche ha approvato il Piano regionale del Turismo 2026-2028, che sarà trasmesso all’assemblea legislativa per... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Frosinone, rivoluzione del trasporto pubblico: la Giunta approva il piano di riorganizzazione; BRT Frosinone, nuove modifiche alle fermate: cambia il percorso in via Aldo Moro e via Marittima. Frosinone, riorganizzazione del trasporto pubblico locale: chiesto un vertice Regione-sindaciOra la riorganizzazione del Tpl (trasporto pubblico locale) è finita al centro di un vertice tra l’assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, e i rappresentanti di alcuni Comuni ... ilmessaggero.it Il Brt ridisegna tutto il tplApprovata la delibera che ridefinisce le linee tradizionali del trasporto pubblico locale in città. L’obiettivo è un’armonizzazione con il tragitto del Bus Rapid Transit. Saranno creati punti di snodo ... ciociariaoggi.it Festa Venezia, è Serie A! Tonfo Monza e il Frosinone sorride: promozione a un passo - facebook.com facebook Festa #Venezia, è #SerieA! Tonfo #Monza e il #Frosinone sorride: promozione a un passo x.com