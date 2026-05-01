Frosinone espulso cittadino algerino | accompagnato al CPR di Roma

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma un cittadino algerino di 60 anni, irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato espulso dopo essere stato identificato durante un intervento nel territorio di Frosinone. L'operazione si è conclusa con il trasferimento presso la struttura di detenzione amministrativa per il successivo rimpatrio.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito l’espulsione di un cittadino algerino di 60 anni, irregolare sul territorio nazionale. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina disposte a livello provinciale.La posizione dell’uomoL’uomo era.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Stretta sull'immigrazione irregolare, cittadino georgiano espulso e accompagnato al CPR di Bari Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Frosinone, espulso cittadino algerino: accompagnato al CPR di Roma; Frosinone, Dal 2018 doveva lasciare l'Italia: espulso un algerino; Controlli a tappeto in Ciociaria, espulso nordafricano - Area C. Dal 2018 doveva lasciare l'Italia: espulso un algerinoLa Polizia di Stato ha eseguito nella giornata di ieri un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino sessantenne algerino, irregolare sul territorio nazionale da diversi anni. L’uomo er ... ciociariaoggi.it Espulso cittadino del Bangladesh: accompagnato al Cpr di RomaLa polizia di Stato esegue il decreto del Questore di Frosinone: l’uomo, 33 anni, era irregolare dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale ... ciociariaoggi.it Festa Venezia, è Serie A! Tonfo Monza e il Frosinone sorride: promozione a un passo - facebook.com facebook Festa #Venezia, è #SerieA! Tonfo #Monza e il #Frosinone sorride: promozione a un passo x.com