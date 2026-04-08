Incendio in Appennino vigili del fuoco e Canadair ancora al lavoro | cosa sta succedendo

Nella zona di Alto Reno Terme, in provincia di Bologna, proseguono le operazioni di spegnimento di un vasto incendio che si è sviluppato nelle ultime ore. I vigili del fuoco sono ancora impegnati sul posto con l’uso di un Canadair e altri mezzi di intervento. Le fiamme si sono estese su un’ampia area del territorio comunale, richiedendo un impegno continuo da parte delle squadre di emergenza.

Alto Reno Terme (Bologna), 8 aprile 2026 – Continuano le operazioni di contrasto al maxi incendio che sta interessando il territorio comunale di Alto Reno Terme. Quattro squadre di terra e 3 Canadair in azione . Anche oggi i l dispositivo di soccorso vede impegnate sul campo quattro squadre di terra, le quali operano all'interno dell'area boschiva coordinate dal Dos (Direttore operazioni di spegnimento). Per quanto riguarda il contrasto aereo, durante la mattinata e nel corso del pomeriggio, si sono alternati nei lanci tre Canadair. Le attività di bonifica e controllo del perimetro proseguono per mettere in sicurezza l'intera area colpita. Il maxi incendio ha riguardato la zona l’Alto Reno tra Biagioni e Pracchia . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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