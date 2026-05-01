Formazioni ufficiali Pisa Lecce | le scelte di Hiljemark e Di Francesco per il match di Serie A

Nella 35ª giornata di Serie A, si gioca un incontro tra Pisa e Lecce. Le formazioni ufficiali sono state annunciate con le scelte di Hiljemark per il Pisa e Di Francesco per il Lecce. La partita si svolge in Toscana e rappresenta uno degli incontri più attesi di questa giornata di campionato. Entrambe le squadre hanno deciso le proprie formazioni per questa sfida, che si preannuncia importante per la classifica.

Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Venezia, Stroppa dopo la promozione in Serie A: «Grandissima cavalcata, meritavamo questo risultato. Il mio futuro lo deciderà Antonelli» Udinese, e se Runjaic salutasse a fine stagione? C’è un nome che sta scalando le gerarchie per sostituirlo. Tutti i dettagli Venezia, è festa grande! Promozione in Serie A dopo un solo anno di B. Stroppa firma un altro capolavoro Tottenham, De Zerbi ‘sveglia’ squadra e ambiente: «Basta piangere, i perdenti lo fanno. Non siamo ancora retrocessi, dobbiamo morire in campo» Flamengo, parla il direttore sportivo Boto: «Danilo e Alex Sandro ci danno una mentalità vincente.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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