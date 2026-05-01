Forlì in vista il ritorno di un talento Munari pronto per risalire dalla B
A Forlì si avvicina il ritorno di un giocatore di rilievo, già pronto a riprendere il cammino in serie B. Mentre il mercato estivo della Pallacanestro 2.015 si apre ufficialmente, le trattative iniziano a prendere forma, con i primi movimenti in vista di una stagione che si prepara a partire. La squadra si prepara a rinnovarsi e a rafforzarsi in vista dell’imminente campionato.
In attesa che le prime pietre vengano posate, il mercato estivo della Pallacanestro 2.015 inizia a muovere i primi passi. Tra le trattative destinate a entrare nel vivo nelle prossime settimane ce n’è una che profuma di ritorno. Non è ancora il momento delle ufficialità, ma i segnali sono chiari e Michele Munari è sempre più vicino a vestire nuovamente la maglia biancorossa. Classe 2005, play-guardia moderno e in costante crescita, rappresenta perfettamente il profilo che la dirigenza forlivese intende ricercare per la prossima stagione: giovane, di talento e soprattutto pronto al definitivo salto di qualità. Dopo due anni lontano da Forlì, il suo nome è tornato con forza sul taccuino del club, in una trattativa che, pur senza essere ancora definita, ha tutte le caratteristiche per concretizzarsi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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