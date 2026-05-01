Fontivegge | arrestato 37enne con 3 kg di eroina nello zaino

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Fontivegge dopo essere stato trovato in possesso di circa tre chili di eroina. L'operazione è avvenuta in via Curtatone, dove le forze dell'ordine hanno sequestrato 221 involucri e sei pezzi di sostanza stupefacente. L'individuo è stato fermato con lo zaino contenente la droga e ora si trova in custodia.

? Cosa sapere Arrestato 37enne a Fontivegge con 2.970 grammi di eroina in via Curtatone.. Sequestrati 221 involucri e 6.450 euro durante le perquisizioni dei Carabinieri.. I Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio hanno arrestato un 37enne di origini nigeriane a Fontivegge, sequestrando quasi 3 kg di eroina durante un controllo in via Curtatone. Il movimento sospetto di un uomo che camminava lungo i marciapiedi di via Curtatone ha rotto la quiete della zona, portando i militari a un intervento che ha rivelato una rete di spaccio locale molto strutturata. Il giovane, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, ha tentato una fuga improvvisa rifugiandosi all’interno di un esercizio commerciale della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fontivegge: arrestato 37enne con 3 kg di eroina nello zaino Notizie correlate Fuga notturna dai domiciliari: nello zaino eroina, hashish e marijuana oltre ad arnesi da scasso. Arrestato 57enneI carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno arrestato e successivamente condotto in carcere in esecuzione di un provvedimento restrittivo, un... Beccato per strada con 3 chili di ovuli di eroina nascosta nello zainoBeccato per strada con 3 chili di ovuli di eroina nascosti all'interno dello zaino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Perugia, blitz antidroga a Fontivegge: sequestrati quasi 3 kg di eroina, arrestato 37enne; Nello zaino quasi 3 kg di eroina, 37enne arrestato a Fontivegge; Maxi sequestro di eroina a Fontivegge: nello zaino di un 37enne nigeriano tre chili di droga; Droga, circa 3 chili di eroina sequestrati a Fontivegge: arrestato 37enne. Fontivegge, pusher nigeriano arrestato con tre chili di cocaina nello zainodi En.Ber. Quasi tre chili di eroina, suddivisa in 221 involucri termosaldati, e 6.450 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio di droga, sono stati sequestrati a un pushe ... umbria24.it Fontivegge, controlli e maxi sequestro di droga: fermato con tre chili di eroinaPerugia, 30 aprile 2026 – Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri per contrastare lo spaccio di droga specialmente nella zona di Fontivegge, considerata un’area sensibile della città. L'operazion ... lanazione.it Perugia, quasi 3 chili di eroina sequestrati a Fontivegge: arrestato un 37enne Controlli antidroga dei carabinieri nella zona di Fontivegge, a Perugia. I militari hanno arrestato un 37enne di origine nigeriana trovato in possesso di 221 involucri di eroina, per un - facebook.com facebook