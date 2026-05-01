Flotilla attesa per lo sbarco a Creta dei 175 attivisti fermati dagli israeliani in acque internazionali – La diretta

Al largo di Creta, trenta imbarcazioni sono rimaste ormeggiate nella notte dopo che le autorità israeliane avevano intercettato e fermato un gruppo di 175 attivisti provenienti da diverse nazioni. Tra i fermati c’è anche un inviato di un quotidiano italiano, che si trovava a bordo di una delle barche coinvolte. La flotta attende ora di poter sbarcare, mentre le operazioni di controllo continuano nelle acque internazionali.

Prima notte al largo di Creta per le trenta barche sfuggite all’ attacco israeliano di ieri. Tra loro l’inviato del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, a bordo di Vivi. Intanto ieri sono proseguiti continui colloqui tra il Governo greco e quello di Benjamin Netanyahu. Atene chiede l’allontanamento delle navi militari di Israele e sta mediando per ottenere il rilascio dei 175 attivisti sequestrati ( 23 italiani ). “In quanto fattore di stabilità nella regione, guidata dal diritto internazionale e per ragioni umanitarie – dichiarano le autorità di Atene – la Grecia ha chiesto a Israele di ritirare le sue navi dalla regione e ha offerto i suoi buoni uffici impegnandosi ad accogliere le persone a bordo sul proprio territorio e a garantirne il rientro in sicurezza nei rispettivi paesi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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