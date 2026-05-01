L’allenatore tedesco del Barcellona sta per firmare il suo nuovo contratto con il club, segnando un possibile prolungamento del suo incarico. Le trattative sono in fase avanzata e si attendono a breve gli ultimi dettagli per l’accordo ufficiale. La conferma del rinnovo dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore, consolidando così la presenza del tecnico sulla panchina blaugrana.

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© Calcionews24.com - Flick Barcellona, sprint per il rinnovo: firma in arrivo sul nuovo contratto

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