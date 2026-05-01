Firenze e l’Europa Gli archivi storici Ue a Villa Salviati

Da quotidiano.net 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze si trovano gli Archivi Storici dell’Unione Europea, ospitati a Villa Salviati. Questi archivi conservano documenti ufficiali relativi all’attività dell’UE e sono aperti al pubblico. La villa, situata in una zona storica della città, rappresenta un punto di interesse anche per chi visita per motivi culturali, artistici e gastronomici. La presenza degli archivi arricchisce l’offerta culturale della città, collegandola alla storia europea.

Per la storia, per i luoghi d’arte e di cultura, per la cucina. Tra i motivi per visitare Firenze c’è anche scoprire gli Archivi Storici dell’Unione europea, ospitati a Villa Salviati. Oltre 10 chilometri di documenti delle istituzioni e dei fondatori dell’Ue, che ne rappresentano la memoria. "Gli Archivi nascono formalmente nel 1983, frutto della decisione di rendere pubblici i documenti accumulati negli anni – dalla creazione nel 1950 della CECA, la prima comunità europea, della CEE nel 1957, fino ad arrivare al 1992 con la nascita dell’Unione europea – così da permetterne lo studio e fare conoscere lo spirito della Europa", spiega il direttore Dieter Schlenker.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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