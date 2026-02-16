Deposito incontrollato di rifiuti pericolosi | denunciata 61enne

Una donna di 61 anni è stata denunciata dopo che i militari del Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino hanno scoperto un deposito di rifiuti pericolosi in un'area vicino a un campo agricolo. La scoperta avviene durante controlli mirati a contrastare lo sversamento illecito di rifiuti e il lavoro nero nelle zone rurali. I militari hanno trovato sacchi e contenitori con sostanze pericolose abbandonati tra le piante, senza alcuna autorizzazione. La donna, residente nella zona, avrebbe lasciato i rifiuti in modo indiscriminato, causando potenziali rischi per l’ambiente e

I rifiuti, esposti alle intemperie, non erano stati annotati negli appositi registri, né tantomeno stoccati per categorie omogenee Nello specifico, gli operanti accertavano che in un piazzale esterno dell'azienda erano depositati in modo incontrollato, da più di un anno, circa 150 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da numerose batterie esaurite, oli esausti, motori e pneumatici fuori uso, nonché rottami ferrosi di vario genere. I rifiuti, esposti alle intemperie, non erano stati annotati negli appositi registri, né tantomeno stoccati per categorie omogenee. Alla luce degli illeciti accertati, i militari, elevavano sanzione amministrativa pari a € 10.