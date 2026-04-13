Biologico benessere e sostenibilità | a Sondrio un fine settimana da tutto esaurito
A Sondrio si è concluso un fine settimana che ha attirato un grande numero di visitatori, con eventi dedicati a biologico, benessere e sostenibilità. La manifestazione ha visto un'affluenza elevata sia nel giorno di sabato, con il cielo soleggiato, sia domenica, con nuvole in copertura. La partecipazione complessiva ha superato le aspettative, segnando l’inizio ufficiale della stagione primaverile per la città.
Un fine settimana di festa ha animato e colorato la città richiamando un folto pubblico. Con il sole che sabato splendeva, con le nuvole che domenica incombevano, il risultato non è cambiato: è stata un successo, di pubblico e di gradimento, l'apertura ufficiale di Sondrio alla bella stagione che.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Api, upcycling e soft clubbing: ai Girasoli un fine settimana tra creatività e sostenibilità
Musei gratuiti, teatro per grandi e piccini, musica e cultura: tutto quello che c'è da fare nel fine settimanaTorna Domenica al museo, per scoprire le bellezze del territorio senza pagare il biglietto d'ingresso e c'è spazio per spettacoli di prosa, commedie...