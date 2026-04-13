Biologico benessere e sostenibilità | a Sondrio un fine settimana da tutto esaurito

A Sondrio si è concluso un fine settimana che ha attirato un grande numero di visitatori, con eventi dedicati a biologico, benessere e sostenibilità. La manifestazione ha visto un'affluenza elevata sia nel giorno di sabato, con il cielo soleggiato, sia domenica, con nuvole in copertura. La partecipazione complessiva ha superato le aspettative, segnando l’inizio ufficiale della stagione primaverile per la città.