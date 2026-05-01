Festival itinerante Donne In-canto Serata inaugurale con Francesca Fialdini

Il festival itinerante “Donne In-canto” ha inaugurato con una serata dedicata a Francesca Fialdini. L’evento si svolge in diverse località, combinando musica, teatro e altri linguaggi artistici. La manifestazione coinvolge artisti, pubblico e territori, creando un percorso di incontri e performance. La serata di apertura ha visto la partecipazione della conduttrice, che ha portato sul palco un momento di spettacolo e condivisione.

Itinerante e al femminile, intreccia musica, teatro e altri linguaggi, in dialogo tra artisti, pubblico e territorio. Dal 7 maggio al 25 novembre torna in Lombardia "Donne In-canto" il Festival di parole e musica al femminile, ideato e diretto da Giorgio Almasio. Giunto alla 18esima edizione, quest’anno il Festival sarà dedicato a Marylin Monroe, icona intramontabile della femminilità di tutti i tempi, nel centenario dalla nascita. Trenta serate nei Comuni Nord Ovest Milano, con capofila la città di Parabiago e la partecipazione, tra gli altri, di Rho, Cornaredo, Lainate, Castellanza, Legnano e Pogliano Milanese per un totale di 18 Comuni....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festival itinerante “Donne In-canto” . Serata inaugurale con Francesca Fialdini Notizie correlate Promossi e bocciati serata inaugurale Sanremo: lo stile apre il FestivalSanremo non inizia mai davvero con la prima nota, inizia con il primo passo sul palco, con il taglio di una giacca, con la luce che colpisce un... Leggi anche: Oriente e Occidente: serata inaugurale del Festival Pianistico Internazionale di Bergamo e Brescia Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Festival itinerante Donne In-canto . Serata inaugurale con Francesca Fialdini; Donne In•canto: omaggio a Marilyn Monroe e via con Francesca Fialdini; Donne In•canto 2026: dal 7 maggio al 25 novembre la nuova edizione; Festival Donne In•canto 2026: Marilyn, solidarietà e 30 appuntamenti sul territorio. Festival itinerante Donne In-canto . Serata inaugurale con Francesca FialdiniItinerante e al femminile, intreccia musica, teatro e altri linguaggi, in dialogo tra artisti, pubblico e territorio. Dal 7 ... ilgiorno.it Donne In•canto: omaggio a Marilyn Monroe e via con Francesca FialdiniDonne In•canto diventa «maggiorenne» e per celebrare il traguardo delle 18 edizioni sceglie di guardarsi dentro, andando alla ricerca di quella scintilla speciale che ogni donna porta con sé. Donne In ... primamilanoovest.it Grande successo al teatro dei Marsi con la conduttrice Rai 1 Francesca Fialdini che ha presentato il suo ultimo libro " Come fossi una Bambola" Assieme a lei sul palco, il rettore della Madonna del Silenzio, Padre Emiliano Antonucci . - facebook.com facebook Francesca Fialdini, il dolore per la morte di Giacomo Bongiorni: “Era un mio compagno di classe” x.com