Festa dei Lavoratori tutti gli appuntamenti del 1 Maggio a Modena e provincia

Il 1 maggio si svolgono a Modena e provincia diversi eventi in occasione della Festa dei Lavoratori. La giornata è dedicata al tema del lavoro dignitoso, con particolare attenzione alla contrattazione, alle nuove tutele e ai diritti nell'Italia moderna. La celebrazione è promossa dai principali sindacati nazionali, che hanno scelto quest’anno di concentrarsi sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Sono previsti incontri, manifestazioni e momenti di riflessione pubblica.

"Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale" è il tema della Festa dei Lavoratori 2026 promossa da Cgil Cisl Uil.Il lavoro dignitoso sarà il filo conduttore che caratterizzerà la manifestazione nazionale di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Primo maggio di festa e rivendicazioni: ecco tutti gli appuntamenti in provinciaIn vista del Primo maggio le organizzazioni sindacali si mobilitano e nei giorni scorsi, Cgil, Cisl e Uil del territorio ravennate hanno incontrato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 1° Maggio – Festa dei Lavoratori Lavoro dignitoso - Home; Primo maggio 2026, i supermercati aperti nella Festa dei lavoratori; C’è un momento per lavorare e uno per amare. Il che non lascia altro tempo a disposizione (Coco Chanel); Festa dei Lavoratori, tutti gli appuntamenti del 1 Maggio a Modena e provincia. Le frasi più belle per celebrare la Festa dei lavoratori: buon Primo maggio a tuttiIl Primo maggio, che nel 2026 cade di venerdì, è una data importante: è la Festa dei lavoratori, una giornata che celebra le battaglie necessarie per conquistare diritti fondamentali. Diritti che in a ... amica.it Primo Maggio in Umbria: tutti gli eventi sul territorioSi avvicina la Festa delle lavoratrici e dei lavoratori e come ogni anno il programma umbro delle celebrazioni ‘istituzionali’ e non, è fitto e variegato. Le sigle sindacali confederate, Cgil, Cisl e ... umbria24.it Buon Venerdi di festa... - facebook.com facebook Le radici della festa rimandano alla fine dell'Ottocento ma il tema dei diritti sul lavoro è decisamente attuale x.com