Festa 1 Maggio i messaggi delle istituzioni salernitane e campane

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, diverse istituzioni campane e salernitane hanno condiviso messaggi pubblici attraverso canali ufficiali. Questi messaggi sono stati diffusi per celebrare l'occasione e ricordare l'importanza del lavoro. Nessuna comunicazione ha invece annunciato eventi o iniziative particolari legate alla ricorrenza. La giornata si è svolta senza segnalazioni di manifestazioni o mobilitazioni sul territorio.

Nel giorno della Festa dei Lavoratori sono diversi i messaggio pubblicati e diffusi dalle istituzioni campane e salernitane. “La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità assoluta dell’azione di governo della Regione Campania. Ogni infortunio grave, ogni.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Unità d’Italia, il 17 marzo celebrazioni per i 165 anni: i messaggi delle istituzioniIl 17 marzo è la Giornata dell’Unità Nazionale, della costituzione, dell’inno e della bandiera. Leggi anche: Pasqua con il suono delle campane. Festa a Sant’Andrea di Compito Altri aggiornamenti Temi più discussi: Primo maggio 2026, ecco quali supermercati restano aperti nella Festa dei lavoratori; Riccione in festa: il lungo ponte del Primo maggio è un mosaico di spettacoli, gusto, artigianato, ciclismo e cultura; Tutti gli eventi del weekend del Primo Maggio a Santarcangelo; Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città. Supermercati aperti il 1° maggio, ecco l’elenco completo e gli orari di tutte le principali cateneVenerdì 1° maggio, in occasione della Festa dei lavoratori, l’Italia si ferma. Essendo una festività nazionale contrassegnata in rosso sul calendario, scuole, uffici pubblici e molte aziende resterann ... ilfattoquotidiano.it Festa dei lavoratori: perché si celebra il 1° maggio e cosa c’è davvero dietro questa dataPerché il 1° maggio è la Festa dei lavoratori? Dalle origini a Chicago 1886 alla strage di Portella della Ginestra, fino alle sfide del lavoro oggi: storia e significato di una data che non è solo un ... greenme.it Tutto pronto per La Festa dei fiori ad Acireale - facebook.com facebook Vi portiamo dentro la festa promozione del Venezia @alessiodegiu #Venezia #SerieBKT #DAZN x.com