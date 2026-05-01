Ex Fiera Il Tiglio Verde | Il valore ambientale non sarà ricompensato

Dopo l'annuncio da parte del Comune riguardo alle nuove piantumazioni nell'area dell'ex fiera, il movimento ambientalista Il Tiglio Verde ha espresso la propria posizione. La loro presa di posizione si concentra sulla questione del valore ambientale degli alberi storici che sono stati abbattuti, sottolineando che tale valore non verrà riconosciuto o ricompensato. La discussione riguarda dunque le azioni intraprese e la percezione del loro impatto sull'ambiente locale.

Dopo l'annuncio del Comune sulle piantumazioni nella zona dell'ex fiera, sul punto interviene Il Tiglio Verde, movimento che ha cercato di salvare i 50 alberi storici segati nella zona. “Le piante che l’amministrazione Basso intende mettere a dimora al posto dei tigli storici dell’ex Fiera non.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Ex Fiera, per il Comune "ci sarà un'isola urbana nel verde dove prima c'era un parcheggio"“Un totale di 137 alberi complessivi nell'area che faranno del Polo Young una vera isola urbana nel verde, in netta discontinuità con il passato,... Sostenibilità ambientale: piccole azioni di grande valoreMantenere un equilibrio ecologico nel nostro pianeta e, quindi, anche nella nostra realtà, nella nostra ’casa’, è fondamentale per salvaguardare la... Una raccolta di contenuti Si parla di: Ex Fiera, Il Tiglio Verde: Il valore ambientale non sarà ricompensato; Ex Fiera, per il Comune ci sarà un'isola urbana nel verde dove prima c'era un parcheggio.