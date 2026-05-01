Giovedì 30 aprile si svolgono le semifinali di Europa League e Libertadores, con partite che vedono protagonisti club inglesi e brasiliani. Nel torneo europeo, si sfidano squadre che rappresentano una delle più grandi tradizioni del calcio continentale, mentre in Sud America si affrontano formazioni brasiliane in un match che richiama l’attenzione internazionale. Due incontri che coinvolgono gruppi di giocatori e tifoserie con storie e ambizioni diverse.

? Cosa sapere Semifinali Europa League e Libertadores giovedì 30 aprile con Nottingham Forest e Corinthians.. Assenza di club italiani nelle semifinali europee tra derby inglesi e sfide sudamericane.. Le semifinali di andata dell’Europa League e della Conference League di giovedì 30 aprile 2026 vedranno protagoniste sfide decisive tra club inglesi e continentali, senza la partecipazione di squadre italiane in campo. Il palcoscenico europeo si accende con il derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa per il conteggio dei primi passi nelle semifinali di Europa League, un confronto che promette di dettare i ritmi tattici della competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa League e Libertadores: derby inglesi e sfide americane

Notizie correlate

Tabelloni Champions League, Europa League, Conference League: derby Roma-Bologna, brividi per l’AtalanttaSono stati sorteggiati i tabelloni della fase a eliminazione diretta (dagli ottavi alla finale) per le tre Coppe Europee di calcio, con il...

Europa League, Bologna sconfitto in casa dall’Aston Villa: 3-1 per gli inglesiIl Bologna cade 3-1 in casa contro l’Aston Villa nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League ed è chiamato a un’impresa tra una...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Dove vedere Cobolli-Zverev e tutto lo sport in tv del 30 aprile; La prima volta di Di Maria in Libertadores. Ora ha segnato in 24 diverse competizioni e insegue Ronaldo; Live Universitario - Nacional - Copa Libertadores: Punteggi & Highlights Calcio - 30/04/2026; Boca finished second: the new Copa Libertadores tie-break.

Le partite di oggi, giovedì 30 aprile 2026: semifinali di Europa e di Conference LeagueElenco partite del 30 aprile 2026: Aston Villa, Nottingham e Cystal Palace per portare alta la bandiera inglese nelle due competizioni UEFA ... calciomagazine.net

I risultati del 16 aprile 2026: Bologna e Fiorentina in EuropaI rossoblù in Europa League sfidano l'Aston Villa, i viola ospitano in Conference il Crystal Palace. Successo del Rosario e Corinthians in Copa Libertadores ... calciomagazine.net

Aston Villa ko, derby di Europa League al Nottingham. Crystal Palace vicino alla finale di Conference - facebook.com facebook

Semifinali #EuropaLeague: il #Braga vince e Taylor fa discutere, derby inglese al #NottinghamForest x.com