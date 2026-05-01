In Italia, i costi degli affitti continuano a crescere rispetto ai redditi delle famiglie, con alcune zone come Dorgali che registrano affitti superiori al 169% delle entrate mensili. La carenza di alloggi pubblici e l’aumento dei prezzi degli immobili contribuiscono a questa situazione, portando i mutui a durate che superano i 120 anni. Questi dati sono stati raccolti dall’analisi HOUSE4ALL, che evidenzia le difficoltà del mercato immobiliare nel paese.

?? Cosa sapere Analisi HOUSE4ALL: affitti in Italia superano il 169% del reddito a Dorgali. Costi immobiliari e scarsi alloggi pubblici spingono i mutui verso i 120 anni. Ventidue milioni di annunci immobiliari in tutta Europa rivelano una crisi abitativa senza precedenti, con molti residenti costretti a impegnare oltre il 30% del reddito per gli affitti o a richiedere mutui estesi per trent'anni per l'acquisto. L'analisi capillare condotta dal progetto HOUSE4ALL ha delineato un quadro di profond .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa, crisi degli affitti: stipendi sotto pressione e case scarse

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