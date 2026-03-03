Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 3 marzo 2026

Oggi 3 marzo 2026 si è tenuta l’estrazione dell’Eurojackpot, con i numeri vincenti che sono stati annunciati in diretta. La lotteria coinvolge numerosi giocatori in tutta Europa e i risultati sono stati comunicati ufficialmente dopo l’estrazione. Sono stati estratti i numeri vincenti e pubblicati i risultati in tempo reale.

Questa sera, martedì 3 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena la 18esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell'EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all'Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell'Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, martedì 3 marzo 2026: Si tratta di un concorso a premi in cui bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando nei punti vendita Sisal. TRA PARENTESI IL NUMERO DI SCHEDE VINCENTI Punti 5+2 [1] - € 74.788.336,00 - Realizzato in GERMANIA EUROJACKPOT prossima estrazione € 10.000.000