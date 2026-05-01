Equipaggi in quaranta piazze | Torniamo a bloccare tutto

In diverse città italiane, circa quaranta gruppi si sono radunati nelle piazze, annunciando il ritorno alle azioni di blocco generale. I partecipanti, provenienti da periferie, università, scuole e centri sociali, hanno dichiarato che il loro obiettivo è riprendere le manifestazioni di protesta per cambiare le dinamiche sociali e politiche. La mobilitazione si è svolta in modo coordinato, con l’intento di riproporre azioni di blocco su larga scala.

Mare loro A Roma manifestano in diecimila, ma i presidi si trasformano in cortei dappertutto. Il tam tam notturno raduna sindacati e partiti, movimenti e associazioni Mare loro A Roma manifestano in diecimila, ma i presidi si trasformano in cortei dappertutto. Il tam tam notturno raduna sindacati e partiti, movimenti e associazioni «Essere in movimento è la nostra storia, è come proviamo a cambiare il mondo. Veniamo dalle periferie delle nostre città, dalle università e dalle scuole, dai centri sociali» dicono quelli del Tufello, borgata a nord-ovest di Roma ricordando il motivo per cui uno di loro, Giulio, ha deciso di imbarcarsi con la Flotilla.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Equipaggi in quaranta piazze: «Torniamo a bloccare tutto» Notizie correlate Leggi anche: A tutto fumetto, quaranta artisti si raccontano Flotilla abbordata dagli israeliani, i ProPal friulani vogliono "bloccare tutto"Ha suscitato lo sdegno anche della premier Giorgia Meloni la notizia dell'abbordaggio di quasi 60 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte...