Equipaggi in quaranta piazze | Torniamo a bloccare tutto

Da cms.ilmanifesto.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse città italiane, circa quaranta gruppi si sono radunati nelle piazze, annunciando il ritorno alle azioni di blocco generale. I partecipanti, provenienti da periferie, università, scuole e centri sociali, hanno dichiarato che il loro obiettivo è riprendere le manifestazioni di protesta per cambiare le dinamiche sociali e politiche. La mobilitazione si è svolta in modo coordinato, con l’intento di riproporre azioni di blocco su larga scala.

Mare loro A Roma manifestano in diecimila, ma i presidi si trasformano in cortei dappertutto. Il tam tam notturno raduna sindacati e partiti, movimenti e associazioni Mare loro A Roma manifestano in diecimila, ma i presidi si trasformano in cortei dappertutto. Il tam tam notturno raduna sindacati e partiti, movimenti e associazioni «Essere in movimento è la nostra storia, è come proviamo a cambiare il mondo. Veniamo dalle periferie delle nostre città, dalle università e dalle scuole, dai centri sociali» dicono quelli del Tufello, borgata a nord-ovest di Roma ricordando il motivo per cui uno di loro, Giulio, ha deciso di imbarcarsi con la Flotilla.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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