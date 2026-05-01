Elezioni San Giovanni in Fiore | il Centro Gioachimiti resta neutrale

Il Centro Internazionale di Studi Gioachimiti ha annunciato di mantenere una posizione neutrale in vista delle prossime elezioni a San Giovanni in Fiore. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente, che ha scelto di non sostenere né schierarsi con alcuna delle forze politiche coinvolte. La dichiarazione è arrivata in risposta a domande sulla possibile influenza dell’istituzione nel processo elettorale locale.

? Cosa sapere Il Centro Internazionale di Studi Gioachimiti dichiara neutralità per le elezioni a San Giovanni in Fiore.. L'istituto propone collaborazione istituzionale alla nuova amministrazione per lo sviluppo del patrimonio culturale locale.. Riccardo Succurro, alla guida del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti, ha inviato una comunicazione ufficiale ai candidati per le elezioni comunali di San Giovanni in Fiore, ribadendo la neutralità assoluta dell’istituto culturale verso ogni schieramento in campo. La campagna elettorale per il governo della città entra nel momento più caldo, con un ventaglio di proposte che coinvolge diverse generazioni e orientamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elezioni San Giovanni in Fiore: il Centro Gioachimiti resta neutrale Notizie correlate San Giovanni in Fiore: 5 candidati e il centro-sinistra divisoLa politica di San Giovanni in Fiore si prepara a un momento decisivo con le elezioni amministrative fissate per il 24 e il 25 maggio, quando i... San Giovanni in Fiore: il primo piano urbanistico della RepubblicaIl consiglio comunale di San Giovanni in Fiore ha sancito l’approvazione definitiva del Piano Strutturale Comunale (PSC) con il consenso unanime dei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni comunali a San Giovanni in Fiore, i candidati a sindaco e le liste: i NOMI · LaC News24; Elezioni a San Giovanni a Piro 2026: ecco liste e candidati; Elezioni San Giovanni in Fiore | Tutti i 160 candidati per Ambrogio sindaco – NOMI · CosenzaChannel.it; San Giovanni in Fiore, cinque candidati alla carica di sindaco. Elezioni San Giovanni in Fiore, il Centro Internazionale di Studi Gioachimiti rimarrà neutraleRiccardo Succurro esprime «l’auspicio di una collaborazione con il Consiglio comunale e l’Amministrazione che il popolo florense eleggerà» ... corrieredellacalabria.it Ambrogio, Belcastro, Candalise, Barile e Fratto candidati a sindaco di San Giovanni in FioreDopo l’amministrazione guidata da Rosaria Succurro, sono Marco Ambrogio, Pino Belcastro, Luigi Candelise, Antonio Barile e Stefania Fratto a contendersi la poltrona di primo cittadino ... cosenzachannel.it Paola Morsiani è la candidata proposta dal PD Sesto San Giovanni in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027. Ecco la sua idea di città - facebook.com facebook