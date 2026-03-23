Urne aperte fino alle 15 per votare per il referendum sulla giustizia. Ieri si è registrata un’affluenza record che alle 23 si è attestata al 46,07%. Al referendum costituzionale del 2020, sulla riduzione del numero dei parlamentari, l’affluenza, alle 23, era stata del 39,37%. A mettere il turbo alla partecipazione al stato è stato in particolare il Centro Nord. Pronta per il voto. Guardando alle regioni, l’affluenza è a macchia di leopardo. Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Umbria e Veneto sono sopra il 50%. Restano indietro le Regioni del Sud, a partire da Sicilia, Sardegna, Calabria e Campania, Puglia, Basilicata, Molise sotto il 40%. Secondo i dati del ministero dell’Interno, all’ultimo Referendum costituzionale nel 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari, alle ore 23, aveva votato il 39,37%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, dalla Meloni l’appello al voto: “E’ importante partecipare. Alta affluenza? Ottima notizia” (video)

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