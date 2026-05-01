Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Spazio Riformista
Alle prossime elezioni comunali del 2026 a Molfetta, sono stati presentati i candidati della lista Spazio Riformista. Tra loro figurano vari nomi noti, tra cui Vito Azzollini, Ottavio Balducci, Marianna Bufi, Angela Maurina Caputo, Marco Carnicella, Domenico Casamassima, Daniele Giacomo Cassano, Vito De Bari, Alfredo Antonio De Candia, Onofrio De Candia, Annamaria De Cesare, Antonio Massimiliano De Felice, Maria De Gioia, Ludovica Di Vona, Corrado Lisena, Rosanna Magarelli e Cosimo.
Vito AzzolliniOttavio BalducciMarianna BufiAngela Maurina CaputoMarco CarnicellaDomenico CasamassimaDaniele Giacomo CassanoVito De BariAlfredo Antonio De CandiaOnofrio De CandiaAnnamaria De CesareAntonio Massimiliano De FeliceMaria De GioiaLudovica Di VonaCorrado LisenaRosanna MagarelliCosimo.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Voglio ringraziare sentitamente La Nazione per lo spazio dedicato alla mia candidatura a consigliera comunale e per aver dato voce alla nostra visione di una Cascina più moderna, inclusiva e dinamica. Essere candidata per Casa Riformista per CASCINA ne - facebook.com facebook