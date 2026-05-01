Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Rinascere
In vista delle elezioni comunali del 2026 a Molfetta, è stata presentata la lista Rinascere con diversi candidati. Tra i nomi annunciati figurano Corrado Minervini, Filomena Daniela Allegretta, Alessandra Luigia Altamura, Elisabetta Altamura, Ignazio Camporeale, Modesto De Candia, Feliciana De Trizio, Adriano Failli, Annamaria Gagliardi, Michele Massimo Riccardo Jacono, Marianna La Grasta, Roberto La Grasta, Andrea Petruzzella, Amelia Sagliano e Cosimo Roberto. La lista comprende un insieme di figure con ruoli diversi.
Corrado MinerviniFilomena Daniela AllegrettaAlessandra Luigia AltamuraElisabetta AltamuraIgnazio CamporealeModesto De CandiaFeliciana De TrizioAdriano FailliAnnamaria GagliardiMichele Massimo Riccardo JaconoMarianna La GrastaRoberto La GrastaAndrea PetruzzellaAmelia SaglianoCosimo Roberto.🔗 Leggi su Baritoday.it
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