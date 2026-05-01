Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Rifondazione Comunista

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Molfetta, la lista di Rifondazione Comunista ha presentato un gruppo di candidati. Tra i nomi spiccano figure provenienti da diversi settori, con una presenza significativa di esponenti già noti nel panorama locale. La formazione politica ha comunicato ufficialmente la lista, che comprende sia professionisti affermati sia giovani volti pronti a entrare nel confronto elettorale. La campagna elettorale è attesa con interesse dalla comunità locale.

Emanuele AbbattistaGian Michele AlbertiniEmiliano AltamuraGiovanni Battista ArmenioRoberta BinettiSilvana De BariPasquale De CandiaSergio De CegliaSalvatore DragoMaria FascianoGiovanni InfanteAndrea InnominatoMirsada LumajGiacomo MaselliAlessandra MinerviniMario Francesco MinerviniGiovanni.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Avanti MolfettaMaria Paola AmatoElena BrioGiuseppe CannarozzoArianna CantatoreGiuseppe De BariAntonio De CandiaMaria De GennaroDonatella Anna Del VescovoTommaso De... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Molfetta AzzurraSalvatore AbbattistaSanta AllegrettiIppolita Annalisa AltamuraIlario AmatoOlga AntonucciCosmo CeciMichele De CandiaFranca De GennaroGiuseppe De... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati del Partito Rifondazione Comunista; Molfetta, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 507 candidati in corsa; Amministrative 2026, campo largo diviso a Trani e sparpagliato a Molfetta. Ad Andria due soli candidati sindaci, centrodestra fuori dalla corsa a Modugno; Amministrative Molfetta: ecco le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale. Elezioni 2026 a Molfetta: si va completando il quadro dei candidati - LE LISTE DEFINITIVEAggiornamenti ora dopo ora con tutti i nomi a sostegno di Minervini, Mastropasqua e Logrieco ... molfettaviva.it Molfetta, Adamo Logrieco presenta la candidatura: Sviluppo e discontinuità per la cittàIl candidato sindaco del centrodestra illustra le linee programmatiche: completamento del porto e rilancio di agricoltura, turismo e commercio. Primo incontro pubblico il 3 maggio MOLFETTA - «Al centr ... giornaledipuglia.com Partito della Rifondazione Comunista - facebook.com facebook