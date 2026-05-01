Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Partito Democratico

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Molfetta, la lista del Partito Democratico presenta un gruppo di candidati. Tra i nomi confermati ci sono diversi uomini e donne che si sono iscritti ufficialmente alla lista. La composizione include professionisti di vari settori e figure impegnate nel territorio, pronti a presentare la propria candidatura. La lista si compone di un numero consistente di candidati, tutti inseriti nel quadro delle prossime consultazioni elettorali.

Alessandro AloisioAnna Elisabetta AltomareFedele AngelettiLuigi AnneseVincenza AnneseMaria Angela BartoliGiulio Maria CalvaniPietro CapursoMaria CoppolecchiaPaola Elisabetta Daliani PoliRossana De GennaroGiuseppe De LeoSimonetta De MussoLucia De NichiloVito FarinolaNicola FranzeseGuglielmo.🔗 Leggi su Baritoday.it Elezioni ad Andria, Trani e Molfetta: gli ultimi nodi da sciogliere prima della consegna delle liste Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Cuore DemocraticoClelia AltomareSilvia AltomareAntonio AnconaFrancesco AzzolliniGiuseppe BattistaTeresa Alessia CamporealeAndrea CarusoGiovanni Luca CatacchioGiovanna... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Avanti MolfettaMaria Paola AmatoElena BrioGiuseppe CannarozzoArianna CantatoreGiuseppe De BariAntonio De CandiaMaria De GennaroDonatella Anna Del VescovoTommaso De... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: IL PARTITO DEMOCRATICO PRESENTA LA LISTA PER LE COMUNALI DEL 24 E 25 MAGGIO; II Partito Democratico di Molfetta deposita la sua lista; Il Pd di Molfetta presenta i suoi candidati al consiglio comunale del 2026; Presentata la lista del PD in vista delle Amministrative 2026. Comunali Molfetta, Losacco: depositata la lista del Pd a sostegno di MinerviniA darne notizia, attraverso una nota ufficiale, è stato il commissario cittadino del Pd, senatore Alberto Losacco. giornaledipuglia.com Amministrative, presentata la lista del Partito Democratico a MolfettaIeri sera, nel circolo cittadino, è stata presentata la lista del Partito Democratico per le elezioni comunali di Molfetta. All'incontro sono intervenuti il commissario cittadino, sen. Alberto Losacco ... molfettaviva.it Sky tg24. . “Un Primo maggio importantissimo questo qui a Marghera con i sindacati uniti in una piazza unitaria. Importante per difendere la dignità del lavoro che é ancora troppo povero e precario”. L’ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein - facebook.com facebook