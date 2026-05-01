Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Cuore Democratico

Sono stati presentati i candidati della lista Cuore Democratico alle prossime elezioni comunali del 2026 a Molfetta. La lista comprende diversi nomi, tra cui Clelia e Silvia Altomare, Antonio Ancona, Francesco Azzollini, Giuseppe Battista, Teresa Alessia Camporeale, Andrea Caruso, Giovanni Luca Catacchio, Giovanna De Candia, Giovanni De Palma, Nicola Furio, Felice Davide Gadaleta, Daniela Giancaspro, Marta La Forgia, Gaetano Magarelli, Maurizio Pansini, Vito Pansini e Pasqua.

Clelia AltomareSilvia AltomareAntonio AnconaFrancesco AzzolliniGiuseppe BattistaTeresa Alessia CamporealeAndrea CarusoGiovanni Luca CatacchioGiovanna De CandiaGiovanni De PalmaNicola FurioFelice Davide GadaletaDaniela GiancasproMarta La ForgiaGaetano MagarelliMaurizio PansiniVito PansiniPasqua.🔗 Leggi su Baritoday.it

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