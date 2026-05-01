Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Obiettivo Molfetta

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Molfetta, la lista Obiettivo Molfetta ha presentato i propri candidati. Tra i nomi annunciati figurano figure provenienti da diversi settori, con una rappresentanza variegata e numerosi partecipanti. La lista comprende sia uomini che donne, tutti ufficialmente iscritti e pronti a competere per i prossimi 22 mesi. Nessun dettaglio sulle specifiche cariche o ruoli ricoperti dai singoli candidati è stato ancora comunicato.

Serafina AllegrettaGabriele AmatoGianna Antonia BinettiMarianna CatanzaroVincenzo Cosimo Damiano CaterinoVito ColettoMarilena CristeliCosmo Daniele De CandiaDorotea De GennaroDavide Spiro FabianoIppolita GerminarioGiulio La GrastaGiuseppe MessinaFrancesco MitoliEmanuela MuschitielloAdriano.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Avanti MolfettaMaria Paola AmatoElena BrioGiuseppe CannarozzoArianna CantatoreGiuseppe De BariAntonio De CandiaMaria De GennaroDonatella Anna Del VescovoTommaso De... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Molfetta AzzurraSalvatore AbbattistaSanta AllegrettiIppolita Annalisa AltamuraIlario AmatoOlga AntonucciCosmo CeciMichele De CandiaFranca De GennaroGiuseppe De... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Molfetta, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 507 candidati in corsa; Amministrative Molfetta: ecco le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale; ELEZIONI MOLFETTA 2026: LE 16 DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO E LE RISPOSTE INTEGRALI. Elezioni amministrative 2026 a Molfetta: pubblicato l'elenco degli scrutatoriSupporto al Rup, il Comune di Molfetta apre la selezione per un esperto del verde La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente via PEC entro le ore 12:00 del giorno 11 maggio Bando Pubblico Pro ... molfettaviva.it Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it London Cafè. Plastic Bertrand · Ca Plane Pour Moi. Il nostro caos preferito. Mattinate frenetiche, ma sempre con l'obiettivo di vedervi sorridere al primo sorso. VI ASPETTO AL BANCONE! #CaPlanePourMoi #Energy #BaristaLife #Molfetta #Fast - facebook.com facebook