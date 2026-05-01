Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Obiettivo Molfetta

Da baritoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Molfetta, la lista Obiettivo Molfetta ha presentato i propri candidati. Tra i nomi annunciati figurano figure provenienti da diversi settori, con una rappresentanza variegata e numerosi partecipanti. La lista comprende sia uomini che donne, tutti ufficialmente iscritti e pronti a competere per i prossimi 22 mesi. Nessun dettaglio sulle specifiche cariche o ruoli ricoperti dai singoli candidati è stato ancora comunicato.

Serafina AllegrettaGabriele AmatoGianna Antonia BinettiMarianna CatanzaroVincenzo Cosimo Damiano CaterinoVito ColettoMarilena CristeliCosmo Daniele De CandiaDorotea De GennaroDavide Spiro FabianoIppolita GerminarioGiulio La GrastaGiuseppe MessinaFrancesco MitoliEmanuela MuschitielloAdriano.🔗 Leggi su Baritoday.it

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