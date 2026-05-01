Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Molfetta Unita

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Molfetta, sono stati resi noti i nomi dei candidati appartenenti alla lista Molfetta Unita. Tra i nomi presenti ci sono professionisti e cittadini che si sono annunciati per questa candidatura, senza ulteriori dettagli sulle loro attività o ruoli precedenti. La lista comprende un numero consistente di candidati pronti a presentarsi alle prossime consultazioni elettorali.

Alessandro FavuzziAngelica BrattoliAnnalisa CilardiAnnamaria CatanzaroAntonia De PintoClaudio CoppolecchiaDanilo ScardignoElisabetta Anna MontiAntonio MisinoGirolamo Viktor LanzaGloriana RaimondiIda De CandiaMaria ValenteMauro De BariOttavia PorcelliPantaleo BinettiPasquale GiancolaPietrina De.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Avanti MolfettaMaria Paola AmatoElena BrioGiuseppe CannarozzoArianna CantatoreGiuseppe De BariAntonio De CandiaMaria De GennaroDonatella Anna Del VescovoTommaso De... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Molfetta AzzurraSalvatore AbbattistaSanta AllegrettiIppolita Annalisa AltamuraIlario AmatoOlga AntonucciCosmo CeciMichele De CandiaFranca De GennaroGiuseppe De... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Molfetta, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 507 candidati in corsa; Amministrative Molfetta: ecco le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale; ELEZIONI MOLFETTA 2026: LE 16 DOMANDE AI CANDIDATI SINDACO E LE RISPOSTE INTEGRALI; Le liste e i candidati consiglieri al fianco di Pietro Mastropasqua sindaco. Elezioni amministrative 2026 a Molfetta: pubblicato l'elenco degli scrutatoriSupporto al Rup, il Comune di Molfetta apre la selezione per un esperto del verde La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente via PEC entro le ore 12:00 del giorno 11 maggio Bando Pubblico Pro ... molfettaviva.it Elezioni amministrative, i candidati Grillo e Spagnoletti: «Per una Molfetta più inclusiva e moderna»L'avv. Lirio Grillo e Anna Antonia Spagnoletti, detta Anto, candidati nella lista Molfetta Popolare, appoggiano la candidatura a Sindaco di Pietro Mastropasqua con un obiettivo chiaro, quello di costr ... molfettaviva.it NOVENA DI SAN MICHELE, POMARICO RINNOVA LA SUA DEVOZIONE una comunità unita tra fede, tradizione e identità (2' parte) Il 29 aprile Pomarico ha dato ufficialmente inizio alla novena in onore di San Michele Arcangelo con la suggestiva procession - facebook.com facebook