Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Molfetta Popolare

Alle prossime elezioni comunali del 2026 a Molfetta, la lista Molfetta Popolare presenta un gruppo di candidati che include diversi nomi noti della città. Tra i nomi annunciati figurano figure provenienti da vari settori, con esperienze che spaziano dalla politica all’associazionismo. La lista si prepara a confrontarsi con gli altri schieramenti in vista delle consultazioni amministrative, senza aver ancora reso ufficiali i dettagli delle candidature o le strategie di campagna.

Robert AmatoDaniela AltamuraAurora BegaGiuseppe BellapiantaPietro Angelo Capursi NappiDoriana CarabelleseMichele CeciPantaleo De GennaroVincenza De GioiaMassimiliano Dell'OlioDonato GadaletaPietro GagliardiGiuseppe IannelliMarianna LandriscinaNorma La PianaLirio GrilloLeonardo MessinaMichela.🔗 Leggi su Baritoday.it

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