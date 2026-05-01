Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Molfetta Nostra

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Molfetta, è stata presentata la lista “Molfetta Nostra” con diversi candidati. Tra i nomi indicati ci sono figure politiche e civiche che si sono candidate per rappresentare questa lista. La composizione comprende professionisti, esponenti di partito e cittadini attivi che intendono partecipare alla competizione elettorale. La lista si prepara alla campagna elettorale con un gruppo vario di candidati pronti a presentare le proprie proposte.

Mauro BinettiGiuseppe BalestraAddolorata PappagalloAngela MontebelloAntonio MinerviniGiacoma Barbara RafanelliVittorio SassoCosimo Damiano De RobertisDomenico SancilioLuigi GerminarioMarco BoccassiniMarika FanelliNatale NappiOnofrio AngionePietro De CandiaRosa FornariFlaviano CaputiTiziana.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Avanti MolfettaMaria Paola AmatoElena BrioGiuseppe CannarozzoArianna CantatoreGiuseppe De BariAntonio De CandiaMaria De GennaroDonatella Anna Del VescovoTommaso De... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Molfetta AzzurraSalvatore AbbattistaSanta AllegrettiIppolita Annalisa AltamuraIlario AmatoOlga AntonucciCosmo CeciMichele De CandiaFranca De GennaroGiuseppe De... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Molfetta, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 507 candidati in corsa; Le liste e i candidati consiglieri al fianco di Pietro Mastropasqua sindaco; Amministrative Molfetta: ecco le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale. Elezioni amministrative 2026 a Molfetta: pubblicato l'elenco degli scrutatoriSupporto al Rup, il Comune di Molfetta apre la selezione per un esperto del verde La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente via PEC entro le ore 12:00 del giorno 11 maggio Bando Pubblico Pro ... molfettaviva.it Elezioni 2026 a Molfetta: si va completando il quadro dei candidati - LE LISTE DEFINITIVEAggiornamenti ora dopo ora con tutti i nomi a sostegno di Minervini, Mastropasqua e Logrieco ... molfettaviva.it Mastropasqua: «Questa è la nostra idea di parità: 128 donne su 260 candidati» #molfetta - facebook.com facebook