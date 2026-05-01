Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Fare Comune

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Molfetta, sono stati presentati i candidati della lista Fare Comune. Tra i nomi ci sono diversi esponenti cittadini, alcuni già impegnati in politica locale, altri alla prima candidatura. La lista comprende figure di varia provenienza e background, con un numero significativo di nomi femminili e maschili. La presentazione ufficiale dei candidati ha reso nota la composizione del gruppo che si presenterà alle urne.

Roberto AccetturaIgnazio Antonio AllegrettaPietro AltamuraMarta Maria AngioneMichele AnneseGabriella AzzolliniNatale Gerardo BarileAngela Daniela BinettiAlessandro BovinoDamiano BrioMaurangelo CovielloValeria De MarcoGiuseppina Danila De NicolòAnna Antonia Del VecchioSalvatore Roberto.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Avanti MolfettaMaria Paola AmatoElena BrioGiuseppe CannarozzoArianna CantatoreGiuseppe De BariAntonio De CandiaMaria De GennaroDonatella Anna Del VescovoTommaso De... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista UdcLeonardo ZaccariaRosalba Anna SecchiGiuseppe ValenteVeneziano Francesco IgnazioCorrado TattoliSergio Alessandro SassoRosa MuroloGaetano MuroloLaura... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Molfetta, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 507 candidati in corsa; Amministrative Molfetta: ecco le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale; MOLFETTA VERSO LE ELEZIONI 2026: IN ARRIVO 16 DOMANDE DELLA REDAZIONE AI CANDIDATI SINDACO. La lista civica Fare comune inaugura la sede e presenta i suoi candidati«La sede di via Margherita di Savoia 104 sarà un luogo aperto alla città, uno spazio di ascolto, confronto e partecipazione» ... molfettaviva.it Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it Nel comune di Gorla Maggiore, in provincia di Varese, le prossime elezioni amministrative si giocheranno su un fattore decisivo: il raggiungimento del quorum. Il sindaco uscente Pietro Zappamiglio è infatti l’unico candidato in corsa, con la lista “Fare Comune” - facebook.com facebook