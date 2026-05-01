Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Demos

Alle prossime elezioni comunali del 2026 a Molfetta, sono stati annunciati i candidati della lista Demos. La lista comprende diversi nomi, tra cui cittadini con ruoli e storie differenti. Tra i presenti ci sono persone con esperienze nel settore pubblico e privato, pronte a presentare le proprie candidature per il rinnovo dell’amministrazione comunale. La partecipazione di questi candidati rappresenta un passo importante nel quadro politico locale.

Filomena Arianna AltamuraAdriana Isabella AltomareAdriano BelgiovineMaurilio CaputiMichele D'AngelaMaddalena De FazioValentina De LeonardisIsabella De PintoGiuseppe Marino De RobertisAlessia GarofaloMirella GerminarioIgnazio MazzolaDomenico MinerviniElisabetta PansiniMaria Sara PanunzioGiovanna.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Avanti MolfettaMaria Paola AmatoElena BrioGiuseppe CannarozzoArianna CantatoreGiuseppe De BariAntonio De CandiaMaria De GennaroDonatella Anna Del VescovoTommaso De... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Molfetta AzzurraSalvatore AbbattistaSanta AllegrettiIppolita Annalisa AltamuraIlario AmatoOlga AntonucciCosmo CeciMichele De CandiaFranca De GennaroGiuseppe De... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; MOLFETTA VERSO LE ELEZIONI 2026: IN ARRIVO 16 DOMANDE DELLA REDAZIONE AI CANDIDATI SINDACO; Molfetta, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 507 candidati in corsa; Amministrative Molfetta: ecco le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale. Elezioni amministrative 2026 a Molfetta: pubblicato l'elenco degli scrutatoriSupporto al Rup, il Comune di Molfetta apre la selezione per un esperto del verde La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente via PEC entro le ore 12:00 del giorno 11 maggio Bando Pubblico Pro ... molfettaviva.it Comunali Molfetta, Losacco: depositata la lista del Pd a sostegno di MinerviniA darne notizia, attraverso una nota ufficiale, è stato il commissario cittadino del Pd, senatore Alberto Losacco. giornaledipuglia.com Elezioni comunali: termine candidature, come si vota e quando. Lo spiegone x.com Elezioni Comunali Messina, evento di Noi Moderati con Romano e Dell'Utri - facebook.com facebook