Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Alleanza Verdi Sinistra

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Molfetta, è stata annunciata la lista Alleanza Verdi Sinistra, che presenta diversi candidati. Tra i nomi figurano Antonello Aiello, Saverio Botta, Carletta Busetta, Luigi Cataldo, Federica Centrone e Giuseppe Ciccolella, insieme a altri candidati come Moustafa Danpha, Vito Davoli, Simona De Laurentiis e Leonardo Di Modugno. La lista include anche Pantaleo Germinario, Brigida Introna, Michele Massari, Pasquale Pozzolungo, Silvia Rana, Michele Sallustio, Silvana Sciancalepore, Davide Summo e Giulia

Antonello AielloSaverio BottaCarletta BusettaLuigi CataldoFederica CentroneGiuseppe CiccolellaMoustafa DanphaVito DavoliSimona De LaurentiisLeonardo Di ModugnoPantaleo GerminarioBrigida IntronaMichele MassariPasquale PozzolungoSilvia RanaMichele SallustioSilvana SciancaleporeDavide SummoGiulia.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni Cascina 2026: i candidati della lista 'Alleanza Verdi Sinistra'Alle prossime elezioni amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio, 'Alleanza Verdi Sinistra' è una delle 5 liste che sostengono il sindaco di... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Avanti MolfettaMaria Paola AmatoElena BrioGiuseppe CannarozzoArianna CantatoreGiuseppe De BariAntonio De CandiaMaria De GennaroDonatella Anna Del VescovoTommaso De... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati di Alleanza Verdi Sinistra; Tra un mese 54 Comuni pugliesi al voto: scaduti i termini per le candidature. Ci provano anche 3 consiglieri regionali; Amministrative Molfetta: ecco le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale; Molfetta, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 507 candidati in corsa. Quattro ventenni, diciotto donne: i 36 candidati di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni comunaliDal primario Mimmo Risica all'ex presidente degli studenti di Iuav Ludovici, un mix di attivisti, professionisti e ricercatori per tentare di affermarsi come seconda forza nella coalizione di centrosi ... veneziatoday.it Elezioni 2026 a Molfetta: si va completando il quadro dei candidati - LE LISTE DEFINITIVEAggiornamenti ora dopo ora con tutti i nomi a sostegno di Minervini, Mastropasqua e Logrieco ... molfettaviva.it Sergio Passannanti candidato di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni comunali di Salerno. - facebook.com facebook Alle Amministrative del 24-25 maggio a #Imola si vota così: Alleanza Verdi Sinistra, con Possibile e Reti Civiche. Per battere la destra, per una Imola nel segno dell'uguale. x.com