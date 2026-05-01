Elezioni anche Azione sostiene la candidatura di Michele Marchetti

Dopo settimane di discussioni interne e ascolto delle opinioni locali, il partito Azione di Bondeno ha deciso di sostenere ufficialmente la candidatura di Michele Marchetti come sindaco. Marchetti guida la Lista Civica Scelgo Bondeno, e la decisione è stata comunicata pubblicamente dall’organizzazione politica. La scelta arriva in un momento di confronto tra le diverse forze presenti sul territorio, senza ulteriori dichiarazioni o commenti.

Dopo un periodo di confronto interno e di ascolto delle diverse sensibilità presenti sul territorio, Azione Bondeno rompe il silenzio e annuncia il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Michele Marchetti, alla guida della Lista Civica Scelgo Bondeno. Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Senigallia, Azione sostiene la candidatura di Massimo OlivettiSENIGALLIA - Azione annuncia il proprio sostegno alla candidatura di Massimo Olivetti in vista delle prossime elezioni amministrative. Elezioni comunali a Salerno: anche l'Udc sostiene la candidatura a sindaco di ZambranoLa coalizione di Centro che sostiene il candidato a Sindaco di Salerno Armando Zambrano, ha ricevuto l’adesione dell’Udc e ringrazia per questo il...