Da settimane, nel silenzio, sono in corso incontri e trattative per le prossime elezioni amministrative, con molti aspiranti candidati e persone interessate a posizioni di potere. Le procedure procedono senza grandi clamori, mentre si preparano le liste e si definiscono le strategie. Il tutto avviene in un clima di attesa e di negoziati tra i vari soggetti coinvolti, in vista di una tornata elettorale che rappresenta un momento cruciale per le amministrazioni locali.

Lavorano in sordina da settimane con un via vai di aspiranti candidati e di questuanti di poltrone e strapuntini come non si vedeva da quando Silvio Berlusconi, primi anni Ottanta, ci andò per la prima volta a colloquio con Gianfranco Fini che era in cerca di alternative alla Rai, rea di non dare spazio alla fiamma tricolore. Altri tempi si dirà, ma Niccolò Machiavelli insegna che le cose ritornano. Tra un mese – il 24 e 25 maggio con eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno – quasi 7,5 milioni di italiani (il 14,5 per cento dell’intero corpo elettorale) andranno alle urne per elezioni amministrative. E in via della Scrofa, Arianna Meloni e Luigi Donzelli sono impegnati in una sfida dirimente.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Elezioni amministrative: il «mid term» insidioso di Giorgia Meloni

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