Sabato 11 aprile 2026 alle 15:30 si disputa la partita tra Wolfsburg ed Eintracht Francoforte, valida per la 29ª giornata di Bundesliga. La squadra di casa attraversa un momento difficile in campionato, mentre l’avversaria di giornata, guidata dall’allenatore Riera, si presenta con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già pubblicati, alimentando l’interesse degli appassionati.

Turno numero 29 di Bundesliga con un Wolfsburg in grande difficoltà che accoglie sul proprio terreno l’Eintracht Francoforte di Riera. I woelfe vengono dalla pesante sconfitta di Leverkusen, rimontati dopo un ottimo primo tempo con ben 5 gol nella ripresa. Il terzultimo posto è ora distante 4 punti e la situazione non è migliorata neppure con l’approdo di Hecking in panchina, capace di raccogliere appena. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-Eintracht Francoforte (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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