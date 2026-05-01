ecco chi sono tutti gli ex amori e fidanzati famosi di arisa

Tra i personaggi noti legati ad Arisa, spicca la relazione con Giuseppe Anastasi, autore e musicista che ha scritto molte delle sue canzoni. Il loro legame, che univa sentimenti e collaborazione artistica, si è concluso nel 2010. Questa storia rappresenta una delle connessioni più significative vissute dalla cantante nel corso degli anni.

La relazione più importante di Arisa è stata con Giuseppe Anastasi, autore e musicista, nonché firma di molti suoi brani, un legame profondo che ha unito amore e lavoro, conclusosi nel 2010. Dal 2014 al 2016 ha avuto una storia con Lorenzo Zambelli, il suo manager, seguita da una relazione con Andrea Di Carlo, importante agente dello spettacolo, con cui si è parlato anche di nozze, prima di una rottura segnata da alti e bassi. Dopo l’esperienza a “Ballando con le Stelle” è stato ipotizzato un flirt con il ballerino Vito Coppola, mai ufficializzato. Più recente è la storia con il jazzista Walter Ricci, sette anni più giovane, nata quasi per caso e vissuta con entusiasmo, con tanto di post social e dichiarazioni d’amore.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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I grandi successi dei Arisa - Le più belle canzoni di Arisa - Arisa mix

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