Nuovi filmati del carcere riaccendono i dubbi sulla morte di Jeffrey Epstein. I documenti appena diffusi dal Dipartimento di Giustizia mostrano che gli investigatori hanno individuato una figura di colore arancione che risale una scala verso il livello dove si trovava la sua cella, intorno alle 22:39 del 9 agosto 2019. Questa immagine solleva nuove domande sulla versione ufficiale dei fatti.

I documenti appena resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia mostrano che gli investigatori che hanno esaminato i filmati di sorveglianza della notte della morte di Jeffrey Epstein hanno osservato una forma di colore arancione muoversi su per una scala verso il livello isolato e chiuso a chiave dove si trovava la sua cella, intorno alle 22:39 del 9 agosto 2019. L’annotazione contenuta in un registro di osservazione del video del Metropolitan Correctional Center, riporta Cbs News, sembra suggerire qualcosa che in precedenza non era stato riportato dalle autorità: ‘Un lampo di colore arancione sembra salire le scale del livello L – potrebbe trattarsi di un detenuto accompagnato verso quel livello’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, dubbi sulla morte del finanziere da nuovi filmati del carcere

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Nuove foto della morte di Jeffrey Epstein sono finite online.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Nuove immagini seminano dubbi sul suicidio di Jeffrey Epstein; Morte di Jeffrey Epstein, spuntano nuove immagini dal carcere: ombre e dubbi sul suicidio; Parla una delle vittime di Jeffrey Epstein: Avevo 16 anni quando abusò di me, venni portata a casa sua dai miei compagni. Trump ci ha traditi; Epstein, Minneapolis e l’economia. Le ombre su Donald Trump che preoccupano i repubblicani.

Morte di Jeffrey Epstein, spuntano nuove immagini dal carcere: ombre e dubbi sul suicidioC’è una figura arancione, sfocata ma inquietante, che sale una scala nel cuore di un carcere federale di New York. È il 9 agosto 2019, sono le 22:39, poche ore più tardi viene ritrovato il corpo senza ... tg.la7.it

Epstein, media: da un nuovo video dubbi sul suicidio in carcereStando a quanto riportato da Cbs News, alcuni fotogrammi presi dalle immagini del carcere in cui era detenuto l'ex finanziere quando è morto, mostrerebbero una figura, vestita di arancione, aggirarsi ... tg24.sky.it

Caso Epstein, Starmer ammette l’errore sull’ambasciatore Mandelson: “Non l’avrei mai nominato” Il video nei commenti facebook

Caso Epstein, Starmer ammette l’errore sull’ambasciatore Mandelson: “Non l’avrei mai nominato” x.com