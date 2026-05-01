Due amatissimi videogiochi avranno la loro graphic novel

Due popolari videogiochi stanno per essere trasformati in graphic novel, una novità che interesserà sicuramente i fan di entrambe le serie. Le opere saranno pubblicate prossimamente e rappresentano un’ulteriore forma di narrazione legata ai videogiochi. La notizia riguarda due titoli molto amati dal pubblico, che avranno presto una versione in fumetto. La data di uscita e i dettagli delle pubblicazioni sono ancora da annunciare.