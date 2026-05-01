Due amatissimi videogiochi avranno la loro graphic novel
Due popolari videogiochi stanno per essere trasformati in graphic novel, una novità che interesserà sicuramente i fan di entrambe le serie. Le opere saranno pubblicate prossimamente e rappresentano un’ulteriore forma di narrazione legata ai videogiochi. La notizia riguarda due titoli molto amati dal pubblico, che avranno presto una versione in fumetto. La data di uscita e i dettagli delle pubblicazioni sono ancora da annunciare.
Due grandissimi titoli videoludici, stanno per ricevere due opere fumettistiche che non dovreste farvele sfuggire. Tora Edizioni presenta al Comicon Napoli 2026 due nuove pubblicazioni internazionali che proseguono un lavoro già avviato su licenze strutturate e mondi narrativi riconosciuta. Da un lato, l’espansione della linea dedicata a Street Fighter; dall’altro, l’apertura a un nuovo universo con l’arrivo in Italia di un progetto legato a Kingdom Come: Deliverance. Due direzioni distinte, unite da un’impostazione comune: portare in Italia storie e personaggi lega al mondo dei videogiochi, mantenendo coerenza con il materiale originale e costruendo valore attraverso collaborazioni artistiche e autoriali, con una qualità editoriale definita e riconoscibile.🔗 Leggi su Screenworld.it
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