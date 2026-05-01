Rita Dalla Chiesa ha espresso forte disappunto riguardo alle notizie di denaro proveniente da attività illecite. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato di sentirsi indignata e di trovare indecente l’accumulo di milioni di euro legati a situazioni di sangue e sofferenza. La conduttrice ha commentato l’argomento in modo diretto, senza usare toni diplomatici o sfumature, evidenziando il suo sconcerto di fronte a questa realtà.

"Io sento parlare di soldi, di milioni, sono indignata, è indecente tutto questo". Rita Dalla Chiesa, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, sbotta e non trattiene la rabbia per quanto sta accadendo alle vittime italiane di Crans-Montana, con gli ospedali svizzeri che hanno mandato fatture salatissime ai giovani connazionali rimasti feriti nel rogo di Capodanno al Le Constellation e curati nei primi giorni dopo la tragedia. Una tragedia, ed è questo il punto, causata tanto dalla leggerezza dei proprietari del celebre locale, i Moretti, quanto dalle carenze nei controlli sulla sicurezza da parte delle autorità elvetiche..🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, Rita Dalla Chiesa furiosa: "Indignata, soldi sporchi di sangue e dolore"

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