Rabbia spaccherei tutto Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio travolto dal dolore di quei genitori

Questa sera, a Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha ascoltato le testimonianze di genitori che hanno perso i figli. La puntata si è riempita di lacrime e rabbia, con alcuni che hanno parlato di voler spacchere tutto per la sofferenza. Del Debbio ha cercato di capire cosa si possa fare di fronte a un dolore così grande, ma la tensione è salita subito. La serata si è trasformata in un forte confronto tra emozioni e rabbia, senza filtri né mezze misure.

È stata una serata carica di dolore ed emozione quella andata in onda a Dritto e Rovescio nella puntata di giovedì 5 febbraio. Fin dalle prime battute, il clima nello studio di Paolo Del Debbio è apparso diverso dal solito, segnato da un silenzio denso e da parole che faticavano a trovare spazio. Ospiti della trasmissione Simonetta e Giuseppe, i genitori del ragazzo di 14 anni che lo scorso settembre si è tolto la vita a Latina dopo essere stato vittima di numerosi episodi di bullismo. Una storia che ha scosso il pubblico e che ha riportato al centro dell'attenzione una ferita ancora aperta. Il racconto dei genitori ha subito fatto emergere una rabbia profonda, soprattutto da parte del padre, che non ha nascosto il suo senso di ingiustizia.

