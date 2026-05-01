Galeazzo Bignami ha rivolto un messaggio agli occupanti abusivi, paragonandoli a una figura nota per le sue posizioni. Ha affermato che le occupazioni illegali sono in crescita nel Paese, collegandole all’aumento della povertà. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un collegamento telefonico da un luogo non specificato. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze precise né sui soggetti coinvolti.

"Le occupazioni sono in aumento perché nel nostro Paese aumenta la povertà". In collegamento da Torino, l'attivista Claudio porta avanti la "lotta per la casa" anche in diretta a Dritto e rovescio, su Rete 4, e di fronte a un perplesso Paolo Del Debbio difende le occupazioni abusive, stile Ilaria Salis. "Oggi uno stipendio non basta per pagare un affitto, molte persone sono sotto la soglia di povertà". Il piano casa appena varato dal governo Meloni "investe tanti soldi che potevano ridurre i criteri che portano le persone a occupare. Invece non solo è fumoso ma è anche ambiguo per come vengono gestiti questi fondi". "Lei lo conosce così bene? Lo ha letto questo piano casa?", domanda Del Debbio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, Galeazzo Bignami ai due occupanti abusivi: "Avete capito che come Ilaria Salis..."

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