Dritto e rovescio Senaldi inchioda la Morani | Famiglia nel bosco? Cos' avete in testa voi

Durante un dibattito televisivo, un commentatore ha commentato la vicenda della famiglia nel bosco e delle difficoltà dei coniugi Trevallion-Birmingham, che sono al centro delle discussioni pubbliche. Una figura ha rivolto una domanda diretta sulla percezione della famiglia in questa situazione, chiedendo cosa si aspetti da essa. La discussione si è concentrata sui dettagli della storia e sulle reazioni di pubblico e media.

La storia della famiglia nel bosco e delle tribolazioni dei coniugi Trevallion-Birmingham occupa i primi piani dei dibattiti televisivi. E così anche a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. In studio ecco un acceso confronto tra Alessia Morani (Partito Democratico) ed il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, sul caso dei bambini strappati alla famiglia. La Morani tira in ballo la politica e accusa: "Questo clamore è finalizzato esclusivamente a propaganda politica ed è qualcosa di indecente e scandaloso, quando bisognerebbe solo dare una mano alle istituzioni per trovare le soluzioni per riunire quella famiglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

