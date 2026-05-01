Dritto e rovescio Bignami travolge Orsini | Pagliaccio di professione

Durante una manifestazione, un confronto acceso ha coinvolto due figure pubbliche, con uno dei partecipanti che ha rivolto un insulto all'altra persona. Nella stessa occasione, sono state esposte alcune bandiere, tra cui quelle di Israele e Ucraina, mentre altre, come i vessilli della Brigata ebraica, non sono state ammesse. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media per il susseguirsi di episodi e decisioni legate alla presenza delle bandiere.

Ci sono bandiere e bandiere. Quelle di Israele, Ucraina, i vessilli della Brigata ebraica in piazza il 25 aprile non erano ammesse. A deciderlo, i facinorosi rossi che hanno pensato di festeggiare la Liberazione dal fascismo nel modo più autoritario possibile. "Il Tricolore non lo vedi mai neanche per sbaglio perché loro si vergognano di essere italiani, europei e occidentali, mentre noi siamo orgogliosi e difendiamo quei valori!", sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, a proposito di bandiere gradite e altre nascoste. "Non bisogna provocare! Non si va alla manifestazione del 25 aprile con le bandiere di I sraele!", insiste invece Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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