Dramma nel calcio muore in campo | lutto straziante

Un giovane calciatore è morto durante una partita in Nigeria dopo aver ricevuto un colpo in testa. L’incidente si è verificato in pochi secondi, lasciando tutti senza parole. La partita è stata immediatamente interrotta e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La notizia ha suscitato grande scalpore tra gli spettatori e le autorità sportive locali.

Una triste notizia scuote il calcio italiano: è morto in campo dopo un violento colpo in testa, l’intera comunità piange una giovane vita È successo tutto in pochi istanti, su un campo lontano da qui, in Nigeria. Emmanuel King Okoye, 25 anni, centrocampista che molti nel calcio dilettantistico ricordano bene, è crollato durante una partita. Una caduta violenta, la testa che batte forte. Poi la corsa in ospedale. E lì si ferma tutto. Non era una partita qualsiasi, almeno non per lui. Era tornato a casa, dai suoi, per un periodo che doveva essere di tranquillità. Giocava, come sempre. Senza risparmiarsi. Come aveva fatto ovunque. Chi frequenta davvero i campi di Promozione o le categorie inferiori lo aveva incrociato.🔗 Leggi su Sportface.it

TRAGEDIA NEL CALCIO: CALCIATORE MUORE IM IN CAMPO DOPO AVER MESSO UNA MONETA IN BOCCA

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