Donna morta a Trivigno gli avvocati del proprietario dei cani rimettono il mandato
Gli avvocati del proprietario dei cani coinvolti nell'incidente hanno restituito il mandato. La vicenda riguarda la morte di Lucia Tognela, una donna di 59 anni di Bianzone, trovata senza vita nei boschi di Trivigno. L'inchiesta giudiziaria prosegue per chiarire le circostanze della tragedia e le eventuali responsabilità legali legate all'accaduto.
Novità sul fronte legale nell’inchiesta sulla morte di Lucia Tognela, la 59enne di Bianzone trovata senza vita nei boschi di Trivigno. Nella giornata di mercoledì gli avvocati del foro di Milano Stefano Bonacina e Paola Bussini hanno rimesso il mandato, lasciando Valerio Ceconi, proprietario dei.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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